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Василиса Володина рассказала, на чем сосредоточить усилия в особый период апреля
Фото: pixabay.com

Василиса Володина рассказала, на чем сосредоточить усилия в особый период апреля

Анастасия Прохорова

Общество

Астролог Василиса Володина рассказала о том, что 19 апреля Меркурий переходит в знак Тельца и все жизненные приоритеты меняются на совершенно противоположные.

Она отметила, что с 19 апреля по 4 мая не стоит предпринимать никаких решительных действий. Это она объяснила тем, что сознание людей сейчас не готово работать «на полную», а также могут подвести окружающие, которые сейчас тоже не в силах концентрироваться на чем-то серьезном.

— В это время стоит четко аргументировать свою мысль, если хотите заинтересовать собеседника. Но не стоит проталкивать новые идеи, — утверждает астролог.

Эксперт советует сначала больше подумать о бытовых задачах и постараться избегать занудных бесед.

Астролог высказала свои опасения по поводу конфликтов, которые могут произойти на почве недопонимания, и напомнила о том, что, пока Меркурий в Тельце, нужно наслаждаться простыми радостями жизни, сообщает 5-tv.ru.

Читайте также: «Уделить время практическим вопросам»: Володина дала советы на астрологический период до 4 мая

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