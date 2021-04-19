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Около 400 новых объектов подключат к системе теплоснабжения в Москве
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Около 400 новых объектов подключат к системе теплоснабжения в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5с15 Карта всех событий

В 2021 году к системе теплоснабжения столицы будет подключено около 400 новых объектов. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Речь идет о новых корпусах службы скорой помощи на территориях Городской клинической больницы имени С. П. Боткина и НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, жилых комплексах в первом Грайвороновском проезде и на Восточной улице, новом корпусе общежития МГУ имени М. В. Ломоносова на улице Кравченко. Тепловая нагрузка этих объектов составит около 1000 гигакалорий в час. Это сопоставимо с потреблением тепла городом с населением почти 400 тысяч человек.

В 2020 году в Москве к сетям было подключено более 400 объектов общей тепловой нагрузкой свыше 950 гигакалорий в час.

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