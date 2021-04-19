Мумифицированное тело пенсионерки обнаружили на востоке Москвы
Тело пенсионерки обнаружили сотрудники полиции в запертой квартире на востоке Москвы. Об этом в понедельник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Госпитальный Вал. По словам источника «ВМ», в полицию обратился жилец дома, который пожаловался на сильный запах. Прибывшие правоохранители выяснили, что в одной из квартир живет женщина 1939 года рождения, которую не видели уже около полугода.
Вскрыв квартиру, представители правоохранительных органов обнаружили мумифицированное тело престарелой женщины в ванной комнате.
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