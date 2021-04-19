Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Любительница селфи упала с Большого Каменного моста в попытке сделать фото
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Любительница селфи упала с Большого Каменного моста в попытке сделать фото

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

В столице спасли девушку, упавшую в Москву-реку. Об этом в понедельник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел в районе 16 часов.

— Сотрудники подразделения пожарной охраны проезжали мимо, увидели девушку в водоеме и спасли ее, — рассказал представитель экстренных служб.

Telegram / На видео видно

Между тем СМИ пишут, что девушка сорвалась с Большого Каменного моста возле Кремля, когда пыталась сделать селфи. Утверждается, что она поскользнулась на парапете и упала в реку.

Читайте также: Спасатели достали из Москвы-реки мужчину, упавшего с Крымского моста

спасениедевушкаМосква-река
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Тайна великая есть: где в Москве признаются в любви

Илья Переседов
Илья Переседов

Не пускайте детей в рестораны, даже с родителями

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка — стервозная баба: как поставить ее на место

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Белые воротнички, черные зарплаты: отчего компании уходят в тень

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

S legkim parom: «Иронию судьбы» переснимут в Голливуде

Юрий Козлов
Юрий Козлов

У русского языка безрадостное будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пора домой: что делать Москве с нелегальными мигрантами

Все мнения
О проекте
Читайте нас в