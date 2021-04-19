Любительница селфи упала с Большого Каменного моста в попытке сделать фото
Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий
В столице спасли девушку, упавшую в Москву-реку. Об этом в понедельник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
По предварительным данным ведомства, инцидент произошел в районе 16 часов.
— Сотрудники подразделения пожарной охраны проезжали мимо, увидели девушку в водоеме и спасли ее, — рассказал представитель экстренных служб.
Между тем СМИ пишут, что девушка сорвалась с Большого Каменного моста возле Кремля, когда пыталась сделать селфи. Утверждается, что она поскользнулась на парапете и упала в реку.
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