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СК возбудил проверку по факту нападения бойцовых собак на женщину с ребенком в ТиНАО
Фото: СК РФ / Свердловская область

СК возбудил проверку по факту нападения бойцовых собак на женщину с ребенком в ТиНАО

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, поселение Московский, жилой комплекс Саларьево Парк Карта всех событий

Следственный комитет столицы начал проверку информации о нападении бойцовых собак на женщину с малолетним ребенком. Об этом в понедельник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК) Российской Федерации по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел около жилого комплекса «Саларьево». Информация о происшествии появилась в одном из мессенджеров.

— Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве начата доследственная проверка информации, в ходе которой установят обстоятельства инцидента. Затем будет принято процессуальное решение, — заключила Иванова.

В свою очередь источник «ВМ» в правоохранительных органах уточнил, что по данному факту никто не обращался с заявлением, хотя на владельца собаки часто жаловались соседи.

Ранее в Сети появились кадры, где видно, как крупная бойцовая собака нападает на небольшого питомца, которого выгуливала женщина с ребенком.

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ТиНАОбойцовская собаканападение собак
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