Владимир Познер порассуждал на тему прогресса в современном мире

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, что он думает об открытиях человечества и к чему они могут привести.

После интервью с Леонидом Богуславским в программе «Познер» журналист в своем блоге решил поразмышлять на тему прогресса и жажды познания.

— Мы хотим знать, мы стремимся получить ответы на все вопросы. И это — наша суть. От этого нас никак нельзя ни отучить, ни отодвинуть — ничего, — пишет в своем Instagram-аккаунте Владимир Познер.

Главный вопрос, с которым журналист обратился к аудитории: как человек использует то, что он узнает.

Познер подчеркнул, что сейчас источники знания доступны каждому. При этом в прошлом была только определенная каста людей, которые имели доступ к познанию.

— Сегодня высокие технологии, о которых мы говорили с Леонидом, сделали любые познания доступными. Их уже никак не закроешь, они есть для всех, — рассказывает телеведущий.

Вред прогресса объяснить всегда легче, чем сказать о пользе, считает Познер, приводя в пример книгу Мэри Шелли об ученом Франкенштейне, который создал искусственного человека, в конце концов убившего своего создателя.

— Не создает ли человечество нечто такое, что в конце концов его погубит? — задается вопросом журналист.

Подписчики поддержали Познера, согласившись, что этот вопрос очень глубок, и решили высказать свою точку зрения на этот счет.

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