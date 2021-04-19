Максим Фадеев рассказал, почему очень редко выступает

Продюсер Максим Фадеев рассказал, что практически оглох / Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Из-за серьезных проблем со здоровьем продюсер Максим Фадеев сейчас практически не выступает, а слишком громкие звуки на мероприятиях являются для его слуха губительными.

В 38 лет у музыканта начали появляться проблемы со слухом. По словам Фадеева, это стало следствием профессиональной травмы. С тех пор певцу пришлось закончить сольную карьеру. Это отразилось на его финансовом положении, и он оказался не нужен многим друзьям. Максим признается, что тогда он хотел умереть.

— Я не хотел оставаться на этом свете, но и застрелиться не мог, поскольку являюсь человеком верующим, — рассказывает артист.

Спустя некоторое время Фадеев решил бороться дальше. Он нашел специалиста из Китая, у которого проходил месяцы лечения иглоукалыванием. После этого слух немного проявился.

— Когда слух теряется остро и проходит достаточно большое количество времени с момента потери слуха и он не восстанавливается, фактически восстановить слух до прежних нормальных значений не удастся, — рассказала отоларинголог Ирина Кирийченко.

Артист нашел в себе силы вернуться на сцену. При этом он долго искал способы, как это сделать. Для исполнителя был изготовлен специальный аппарат. Датчик устанавливается на кости головы. По приборам музыкант видит форму песни, длительность и темп.

За 25 лет Фадеев решился выступить перед зрителями всего один раз, и это стало для него подвигом.

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