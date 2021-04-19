Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве находится ниже эпидпорога

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Показатели заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в столице находятся ниже эпидемического порога на 41,8 процента. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что за прошедшую неделю (с 12 по 18 апреля) эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице соответствует сезону года. Показатели заболеваемости среди совокупного населения ниже эпидпорога на 41,8 процента, среди детей от трех до шести лет — на 74,4 процента, среди детей 7–14 лет — на 76,3 процента.

Москвичам напомнили, что при первых симптомах заболевания нужно обратиться к врачу для получения медицинской помощи.

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