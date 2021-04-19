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Операторов связи могут обязать хранить данные о передаче информации через интернет
Фото: Pexels

Операторов связи могут обязать хранить данные о передаче информации через интернет

Никита Абрамов

Общество

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, согласно которому операторы связи будут обязаны хранить три года данные о передаче информации через интернет. Об этом стало известно в понедельник, 19 апреля.

Законопроект предусматривает обязать операторов связи, собственников и иных владельцев технологических сетей связи хранить информацию о сообщениях, тексте, видео и фотографиях на протяжении трех лет с момента их передачи.

В документе уточняется, что вводимая норма обяжет организации предоставлять хранимую информацию правоохранительным органам для ведения оперативно-разыскной деятельности.

Отмечается, что в случае принятия закона нормы вступят в силу спустя 90 дней после официальной публикации, пишет Интерфакс.

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