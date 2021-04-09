Россиян предупредили о возможных атаках на банковские счета в мае

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Эксперты в области кибербезопасности предупредили россиян, что в мае могут быть попытки незаконного получения доступа к банковским счетам. В компании DeviceLock, которая занимается борьбой с утечками данных, сообщили, что в начале марта в даркнете появилось предложение о продаже доступа к коммутатору одного из операторов сотовой связи.

При этом не известно, что это за компания и в каком государстве она находится. Подключение к коммутатору позволит перехватить контроль над системой сигнализации SS7, которая управляет трафиком операторов связи.

Тогда злоумышленники смогут получить доступ к звонкам и СМС-сообщениям всех операторов, с которыми у владельца коммутатора есть соглашение о роуминге. Последний, наверняка, имеет соглашение о роуминге с кем-то из российских мобильных операторов.

Отмечается, что почти каждый сотовый оператор имеет такой договор с провайдером любой страны, потому что люди много путешествуют.

В DeviceLock установили, что в начале апреля доступ к коммутатору приобрел покупатель из стран СНГ. Больше всех предложение заинтересовало русскоговорящих хакеров, специализирующихся на атаках на банковские счета. Получившие доступ к авторизационным сообщениям от кредитных организаций, почтовых сервисов и электронных кошельков мошенники смогут войти в личный кабинет жертвы и воспользоваться ее счетами, передают «Известия».

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