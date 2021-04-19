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«Могу похвастаться прессом»: певица Ханна отреагировала на слухи о беременности
Фото: instagram.com/offi_hanna

«Могу похвастаться прессом»: певица Ханна отреагировала на слухи о беременности

Кирилл Николаев

Звезды

Поклонники российской певицы Анны Ивановой, известной под псевдонимом Ханна, заметили, что артистка немного пополнела. По нескольким фотографиям они сделали вывод, что девушка ждет ребенка. Ханна отреагировала на эти слухи.

Певица пошутила, что у каждой девушки может быть небольшой животик. Ни о какой беременности речи не идет.

— Он у всех есть! При этом могу похвастаться прессом. Мне кажется, у каждой девушки должен быть животик. Это абсолютно нормально, — цитирует Ханну «СтарХит».

По ее мнению, если девушка не имеет «животика», то, скорее всего, она суперспортсменка или бодибилдер.

Ханна замужем за генеральным директором лейбла «Блэк Стар» Павлом Курьяновым. Супруги воспитывают дочь Адриану и пока не планируют еще одного ребенка.

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