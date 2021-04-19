«Сложно раскрывать»: дочь Заворотнюк объяснила, почему не отвечает на вопросы о маме

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что очень болезненно воспринимает каждый вопрос о матери. Об этом она сообщила в Instagram Stories.

Подписчики девушки решили поинтересоваться, как она реагирует на вопросы о маме. Дочь известной актрисы отметила, что многие люди искренне переживают за Заворотнюк и желают ей здоровья, а другие просто хотят сплетен.

— Эту тему мне безумно больно и сложно раскрывать. Как вы уже поняли. Я не хочу сотрясать воздух. Благодарю тех, кто желает здоровья маме, — написала Анна Заворотнюк.

Фото: instagram/anna_zavorotnyuk

Напомним, весной 2020 года появились первые слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Вскоре стало известно, что у нее обнаружили глиобластому — разновидность рака головного мозга. Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь артистки рассказала о состоянии матери.

С тех пор, как стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк лечится от рака мозга, ее семью не прекращают донимать журналисты. Дочь Анна отказывается давать интервью и комментировать ситуацию.

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