Капитальный ремонт проведут в жилом доме в Басманном районе

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, Хомутовский тупик, 4к2 Карта всех событий

Власти Москвы согласовали проект капитального ремонта жилого здания в Басманном районе. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Здание находится по адресу Хомутовский тупик, дом 4, корпус 2. Оно было построено в середине XX века. В рамках ремонта предусмотрена наружная и внутренняя отделка. Также пройдут работы по модернизации инженерно-технических сетей. Специалисты промоют фасад, обработают его гидрофобизационным составом и антисептиком.

Кроме того, рабочие установят в подъездах металлические утепленные тамбурные двери с доводчиками, заменят окна и поручни, приведут в порядок балконы и лестничные клетки, отремонтируют ограждения. Они обновят системы электроснабжения, водоснабжения и отопления. Проект работ также предусматривает ремонт подвала и чердака, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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