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Родственники Легкоступовой выяснили, что Фирсов в прошлом обманул еще одну женщину
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Родственники Легкоступовой выяснили, что Фирсов в прошлом обманул еще одну женщину

Анастасия Прохорова

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Семья певицы уверена, что яхтсмен Юрий Фирсов причастен к еще одной трагедии, произошедшей в прошлом. Светлана, знакомая покойной любовницы Фирсова, согласилась помочь родственникам Валентины Легкоступовой и рассказала некоторые подробности.

Женщина много лет назад случайно познакомилась с яхтсменом, на тот момент он был в отношениях с девушкой Тамарой.

— 14 лет назад я помогала подруге продавать дом. И вот однажды к нам приехала Тамара вместе с Юрием. Она называла его мужем. Они осмотрели дом и пообещали, что свяжутся с нами, — рассказывала знакомая Тамары.

Когда она позвонила, чтобы узнать о решении пары, она выяснила, что Фирсов обманул Тамару. Пострадавшая продала свою квартиру, мечтая купить дом, но после сделки он исчез с деньгами.

— На фоне этой истории Тамара начала сильно выпивать, из-за этого мы ссорились. В итоге она от меня съехала. Уже позднее я выяснила, что она умерла, — подытожила Светлана в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Сам Юрий Фирсов никогда не говорил об этой истории. Семья Легкоступовой уверена, что подобное яхтсмен хотел провернуть и со знаменитой певицей. А сейчас он борется за ее наследство с ее детьми. Вдовец хочет получить не только недвижимость, но и права на песни покойной супруги.

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наследство«Пусть говорят»Валентина Легкоступова
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