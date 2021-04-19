Три человека пострадали при взрыве газа в доме в Нижегородской области

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Три человека пострадали в результате взрыва газа в доме в Нижегородской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб в понедельник, 19 апреля.

Инцидент произошел в селе Маргуша Нижегородской области. По предварительной информации, взрыв газа возник в одной из квартир. В результате пострадали три человека, еще несколько могут находиться под завалами.

Из-за взрыва произошло обрушение четырех квартир. После взрыва газа в доме возник пожар. Площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. Следователи выехали на место происшествия.

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