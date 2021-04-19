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Артемия Панарина признали второй звездой недели в НХЛ
Фото: Официальный сайт клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»

Артемия Панарина признали второй звездой недели в НХЛ

Кирилл Николаев

Спорт

Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщили на сайте НХЛ.

На прошедшей неделе на счету Панарина оказалось четыре шайбы и шесть результативных передач в четырех матчах за «Нью-Йорк Рейнджерс». Первой звездой недели стал вратарь «Баффало Сейбрз» Дастин Токарски, а третьей — нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун. В четырех встречах форвард забросил три шайбы и сделал пять результативных передач.

Ранее бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал, что в декабре 2011 года Панарин якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. В то время он был игроком подмосковного «Витязя». «Нью-Йорк Рейнджерс» отверг обвинения в адрес Панарина. Из-за этой ситуации российский игрок пропустил восемь игр команды.

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