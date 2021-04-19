Максим Фадеев рассказал, какое качество в людях не любит больше всего

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Продюсер Максим Фадеев выложил новую фотографию в своем Instagram-аккаунте. Артист поинтересовался у подписчиков, что в характере людей они считают наиболее неприятным.

— Какое качество в людях вы больше всего не любите? Я — лицемерие! А вы? — подписал Фадеев снимок, на котором он изображен улыбающимся.

Многие поклонники согласились с артистом и добавили в комментариях качества, которые они считают отрицательными: «Вранье!»; «Лживость. Ну а лицемерие — это производное от нее»; «Обман, особенно когда знаешь правду».

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