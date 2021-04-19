Кардиолог рассказал, для кого может быть опасен кофе

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Людям, страдающим от пониженного давления, не рекомендуется часто употреблять кофе. Об этом сообщил заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов.

По словам кардиолога, большое количество кофе способствует нормализации давления. Однако частое его употребление может привести к истощению организма, а конкретно нервной и сердечно-сосудистой систем.

Гипотоникам Иванов порекомендовал пить больше воды в течение дня маленькими глотками. При резком снижении давления необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью, так как это может указывать на проблемы с мозгом и сердцем, рассказал Иванов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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