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Кардиолог рассказал, для кого может быть опасен кофе
Фото: Pixabay / Free-Photos

Кардиолог рассказал, для кого может быть опасен кофе

Никита Абрамов

Здоровье

Людям, страдающим от пониженного давления, не рекомендуется часто употреблять кофе. Об этом сообщил заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов.

По словам кардиолога, большое количество кофе способствует нормализации давления. Однако частое его употребление может привести к истощению организма, а конкретно нервной и сердечно-сосудистой систем.

Гипотоникам Иванов порекомендовал пить больше воды в течение дня маленькими глотками. При резком снижении давления необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью, так как это может указывать на проблемы с мозгом и сердцем, рассказал Иванов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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