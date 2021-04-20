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Синоптики предупредили москвичей о дождливой и ветреной погоде 20 апреля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптики предупредили москвичей о дождливой и ветреной погоде 20 апреля

Юлия Курганова

Город

Во вторник, 20 апреля, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9–11 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается 7–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12–14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 45 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном мегаполисе еще довольно комфортная, но к вечеру она начнет меняться: ожидается дождь, атмосферное давление станет понижаться, кислородный режим неблагоприятный. Такие резкие перепады метеорологических параметров и формирование влажно-прохладных погодных условий с дефицитом кислорода в воздухе являются неблагоприятными для всех. Наиболее остро метеопатические реакции могут проявляться при наличии проблем со здоровьем: болезнях суставов, органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваниях, вегетативных и психо-эмоциональных расстройствах.

Уменьшить симптомы погодообусловленных обострений помогут лекарственные средства, рекомендованные врачом, домашние методы оздоровления и соблюдение режима труда и отдыха.

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