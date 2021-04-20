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Петр Бирюков: Все столичные фонтаны готовы к открытию сезона
Фото: Дмитрий Ермаков / АГН Москва

Петр Бирюков: Все столичные фонтаны готовы к открытию сезона

Василиса Чернявская 

Город

Все столичные фонтаны готовы к открытию сезона. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты комплекса городского хозяйства завершили масштабные работы по подготовке к открытию сезона столичных фонтанов, которые по праву являются одним из символов Москвы, — отметил Петр Бирюков. — В городе сегодня насчитывается более 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.

Заммэра рассказал, что после расконсервации все фонтаны тщательно промыли специальным шампунем и несколько раз водой, отрегулировали форсунки, проверили лампы подсветки, отремонтировали чаши и парапеты.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка фонтанов начинается еще зимой, работы проходят в коллекторах.

Проводятся проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики.

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Петр Бирюковгородские фонтаныблагоустройство
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