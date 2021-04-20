Имена всех тружеников тыла опубликовали в музее «Москва — с заботой об истории»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Более полумиллиона имен тружеников тыла, награжденных медалью «За оборону Москвы», опубликовали в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, битва под Москвой закончилась 20 апреля 1942 года. В этот день Столичный Главархив завершает проект по освещению имен тружеников тыла. В списке, представленном в виртуальном музее, указывается имя, краткая биография и подвиг героев. Уточняется, что фамилии москвичей опубликованы в алфавитном порядке, поэтому легко найти своих родственников или знакомых в перечне.

— И сегодня горожане могут увидеть имена своих родственников среди полумиллиона имен людей, которые совершили настоящий трудовой подвиг. И это не военнослужащие, а мирные жители — рабочие, инженеры, колхозники, служащие, студенты, домохозяйки. Треть всех награжденных — женщины и дети, — подчеркнула Анастасия Ракова.

Она напомнила, что проект стартовал 5 декабря — в День воинской славы России. По ее словам, за несколько месяцев специалисты собрали и оцифровали большой массив данных.

В музее также представлены 30 роликов с письмами детей, заставших немецкие войска в Солнечногорском районе Московской области. Воспоминания прочитали московские школьники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Более 180 волонтеров старше 55 лет помогли москвичам в 2021 году