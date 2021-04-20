Гранату обнаружили на улице на юге Москвы

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Россия, Москва, Домодедовская улица, 6к3 Карта всех событий

На юге Москвы обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом во вторник, 20 апреля, «Вечерней Москве» сообщает источник в экстренных службах.

По словам источника, рядом с домом 6, корпус 3, на Домодедовской улице обнаружен предмет, напоминающий взрывчатый боеприпас — гранату. Территория вокруг места обнаружения оцеплена. Ожидается прибытие МЧС и кинологов.

Ранее «ВМ» писала о том, как грабитель с гранатой ворвался в банк на западе Москвы. Инцидент произошел в здании на улице Горбунова. Мужчина в маске ворвался в банк. Размахивая гранатой, он требовал отдать все деньги из кассы. Однако кассир не поддалась на угрозы злоумышленника и воспользовалась тревожной кнопкой. Увидев это, мужчина скрылся с места преступления.

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