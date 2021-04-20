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Гранату обнаружили на улице на юге Москвы
Фото: youtube.com

Гранату обнаружили на улице на юге Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Домодедовская улица, 6к3 Карта всех событий

На юге Москвы обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом во вторник, 20 апреля, «Вечерней Москве» сообщает источник в экстренных службах.

По словам источника, рядом с домом 6, корпус 3, на Домодедовской улице обнаружен предмет, напоминающий взрывчатый боеприпас — гранату. Территория вокруг места обнаружения оцеплена. Ожидается прибытие МЧС и кинологов.

Ранее «ВМ» писала о том, как грабитель с гранатой ворвался в банк на западе Москвы. Инцидент произошел в здании на улице Горбунова. Мужчина в маске ворвался в банк. Размахивая гранатой, он требовал отдать все деньги из кассы. Однако кассир не поддалась на угрозы злоумышленника и воспользовалась тревожной кнопкой. Увидев это, мужчина скрылся с места преступления.

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МЧСнайдена граната
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