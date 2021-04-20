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L'One вернул себе сценический псевдоним и песни
Фото: официальная страница Левана Горозии в социальной сети

L'One вернул себе сценический псевдоним и песни

Полина Долганова

Звезды

Рэперу L'one удалось разрешить конфликт с руководством лейбла Black Star и вернуть себе сценическое имя и музыку. Радостной новостью артист поделился на своей странице в Instagram.

По словам исполнителя, он благодарен продюсерскому центру за совместную работу и готов перевернуть эту страницу своей жизни.

Он добавил, что конфликт с Black Star исчерпан и они с Пашу и Вальтером (совладельцы компании — Павел Курьянов и Вальтер Леруссе — прим. «ВМ») находятся в хороших отношениях.

— L’One вернулся, но Леван Горозия никуда не уходит. Ведь мы всегда в самом начале. Поехали! — написал Леван.

Напомним, музыкант сотрудничал с продюсерским центром Black Star на протяжении семи лет. В 2019 году исполнитель заявил, что его сотрудничество с лейблом закончено.

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рэперBlack Starсуд
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