Почти 620 автомобилей таксистов-нарушителей изъяли в Москве за три месяца

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За период с января по март нынешнего года 617 автомобилей такси изъяли и поместили на спецстоянки инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Причиной послужили нарушения правил безопасности перевозок, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что нарушители не проходили медицинский осмотр перед тем, как сесть за руль. Также инспекторы обнаружили, что некоторые таксисты выезжали на неисправных автомобилях.

В таксопарках, где работали недобросовестные водители, прошли внеплановые проверки, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что спрос на такси в Москве увеличился на 20 процентов по сравнению с 2020 годом.

Читайте также: Цена кусается: от чего зависит стоимость поездки на такси в выходные и можно ли сэкономить