Госдума разрешила крымчанам с паспортами Украины занимать госдолжности в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о том, что крымчане, которые по не зависящим от них причинам не смогли отказаться от гражданства Украины, смогут занимать государственные должности в России. Это следует из документа, который опубликован на портале ведомства.

Законопроект внесли главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, отмечается в документе на сайте.

По словам Крашенинникова, крымчане, которые подали заявление об отказе от украинского гражданства, но не смогли его прекратить, признаются гражданами России без иностранного гражданства, приводит слова парламентария РИА Новости.

Ранее Госдума приняла закон о запрете второго гражданства для чиновников.

Читайте также: Путин подписал закон о расширении федеральной части партийных списков