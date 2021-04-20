Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов в Государственную думу. Это следует из документа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 20 апреля.

Количество кандидатов, таким образом, увеличится с 10 до 15, отмечается в документе на портале.

По задумке авторов, инициатива позволит партиям лучше представлять программные и идейные установки избирателям и доносить до людей свою позицию по различным вопросам.

Выборы депутатов Госдумы запланированы на единый день голосования, который пройдет 19 сентября.

Ранее Путин подписал закон об обязанности сообщать о статусе иноагента для кандидатов на выборах.

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