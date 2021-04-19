ПДД могут получить статус федерального закона в России

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Депутаты Государственной думы РФ от фракции ЛДПР выступили с инициативой наделить правила дорожного движения России статусом федерального закона. Об этом рассказал один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

Авторы поправок к законодательству выразили мнение, что «сложность дорожно-транспортных отношений требует создания единой системы законодательства и установления правил дорожного движения федеральным законом, что позволит исключить непубличный характер вносимых изменений в правила дорожного движения, в большей степени отразить требования к участникам дорожного движения и их права».

Если ПДД будут признаны федеральным законом, вносить в них поправки сможет лишь парламент. Участие в этом процессе депутатов и сенаторов от различных регионов «позволит учитывать в правилах дорожного движения местную специфику, оперативно внося в федеральный закон соответствующие изменения».

По словам Нилова в его Telegram-канале, «оболочка должна соответствовать функциональному содержанию, а любые изменения — особенно заведомо небесспорные — должны проходить полноценное публичное обсуждение».

Ранее в России предложили сообщать работодателям о нарушениях сотрудниками ПДД.

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