Заблудившегося в одном из дворов Петербурга бобра выпустили на волю

Фото: Андрей Федоров, Вечерняя Москва

Неожиданного гостя обнаружили во дворе дома на Ярославской улице в Санкт-Петербурге. Местные жители заметили здесь бобра. Они сообщили о животном в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию.

Инспекторы сразу прибыли на место. Бобер был сильно напуган. Позже эксперты выяснили, что он абсолютно здоров. Спасатели практически сразу решили вернуть зверя в естественную среду обитания. Для этого была подобрана подходящая местность — территория будущего заказника Ораниенбаумского.

— Диких животных, обнаруженных в черте города, лучше не трогать. Хотя опасности для человека они не представляют, не нужно пытаться их накормить или привлечь к себе внимание. Все это может лишь напугать и вызвать агрессивное поведение зверей, — сообщил начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович.

По его словам, как правило, дикие животные, которые были замечены на городских улицах, не нуждаются в экстренной помощи, отмечают «Невские новости». Вместе с тем вмешательство человека в естественные природные процессы не является оправданным.

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