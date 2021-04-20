Таиланд может отложить возобновление туризма для иностранных граждан

Фото: pixabay.com

Этим летом власти Таиланда могут вновь отложить открытие Пхукета для иностранного туризма, которое изначально было запланировано на 1 июля.

— Планы по возобновлению международного туризма в Таиланде этим летом могут не осуществиться из-за третьей волны коронавируса, атаковавшей королевство. Ежедневный рост числа зараженных и рекорд (1582 случая) инфицирования в минувшую пятницу отпугнули туристов от отдыха на популярных пляжных курортах недалеко от Бангкока во время тайского Нового года — Сонгкрана — с 13 по 15 апреля, — сообщает The Bangkok Post.

По оценке управления по туризму Таиланда (ТАТ), третья волна коронавирусной инфекции может сократить расходы туристов во время тайского Нового года на 77 миллионов долларов, поскольку многие отменили свои поездки по стране. Также исследовательский центр Kasikorn говорит о снижениях доходов от туризма как минимум на четыре миллиарда долларов в первой половине 2021 года.

— Власти Таиланда должны серьезно переосмыслить меры безопасности и попытаться сгладить третью волну заражений, чтобы запустить международный туризм на Пхукете в июле, — пишет издание.

Напомним, что сейчас власти Таиланда закрыли до конца апреля все бары, рестораны, клубы и другие места для развлечений. Банки сократили свои часы работы, а торговые центры по всей стране закрываются не позже 21:00.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эксперт объяснил, почему туры в Египет могут стать достойной заменой Турции