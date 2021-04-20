Эксперт объяснил, почему туры в Египет могут стать достойной заменой Турции

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Чартерные рейсы из России в Египет в скором времени могут быть возобновлены на фоне временного закрытия авиасообщения с Турцией. Данное решение станет выгодным для туроператоров и самих отдыхающих. Так считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

— Конечно, на мой взгляд, это будет не полная замена Турции. Однако это станет очень своевременной и эффективной мерой. Ведь важно понимать, что российские туристы ждут бюджетного и безопасного Египта, — пояснил эксперт.

При этом он выразил надежду на то, что все меры, предпринимаемые в течение полутора лет российской и египетской сторонами, обеспечили это. Кроме того, число человек, вылетающих в Египет через третьи страны, заметно возросло.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии, скорее всего, туры в Египет будут обходиться российским путешественникам дешевле, чем в Турцию, отмечает телеканал 360.

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