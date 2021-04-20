Сергей Собянин поддержал инициативу по поддержке прошедших вакцинацию москвичей старшего возраста

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жители столицы старше 60 лет, которые сделали прививку от коронавируса, могут начать получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других организациях. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 20 апреля.

— Действительно, последние две–три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться. Поэтому считаю, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания, — рассказал мэр.

Помимо скидок, пожилые москвичи могли бы также получать целевую поддержку при покупке товаров и услуг повседневного спроса, считает глава города. Финансировать программу можно с помощью пожертвований со стороны Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса, сообщил Сергей Собянин.

Правительство города в свою очередь обеспечит данной инициативе организационную поддержку, отмечается в личном блоге мэра.

Ранее сообщалось о том, что паспорта вакцинации по стандартам ВОЗ начали выдавать в Домодедове.

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