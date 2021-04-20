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Сергей Собянин поддержал инициативу по поддержке прошедших вакцинацию москвичей старшего возраста
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин поддержал инициативу по поддержке прошедших вакцинацию москвичей старшего возраста

Иван Юминов

Город

Жители столицы старше 60 лет, которые сделали прививку от коронавируса, могут начать получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других организациях. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 20 апреля.

— Действительно, последние две–три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться. Поэтому считаю, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания, — рассказал мэр.

Помимо скидок, пожилые москвичи могли бы также получать целевую поддержку при покупке товаров и услуг повседневного спроса, считает глава города. Финансировать программу можно с помощью пожертвований со стороны Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса, сообщил Сергей Собянин.

Правительство города в свою очередь обеспечит данной инициативе организационную поддержку, отмечается в личном блоге мэра.

Ранее сообщалось о том, что паспорта вакцинации по стандартам ВОЗ начали выдавать в Домодедове.

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