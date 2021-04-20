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Юбилейные мероприятия Большого Московского цирка перенесены на сентябрь
Фото: Предоставлено Большим Московским цирком

Юбилейные мероприятия Большого Московского цирка перенесены на сентябрь

Ольга Маркова

Культура

Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского 30 апреля отметит 50-летие со дня основания.

В среду, 28 апреля, в цирке состоится благотворительный спектакль для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

А основные мероприятия, посвященные юбилею, пройдут осенью.

— Основное мероприятие перенесли на сентябрь в надежде на то, что снимут ограничение в 50 процентов и мы сможем развернуть нашу деятельность и выйти за пределы нашего цирка, как это было принято раньше, — сообщил генеральный директор цирка Эдгард Запашный.

Он добавил, что ранее цирк выезжал с благотворительными показами в детские дома и больницы, сообщается на сайте АГН.

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Большой Московский циркюбилейпраздник
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