Экс-замглавы МЧС Шляков получил пять лет колонии за аферу с должностью губернатора

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Хамовнический суд Москвы приговорил к пяти годам колонии бывшего заместителя главы Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России генерал-полковника Сергея Шлякова за аферу с должностью губернатора Ярославской области. Об этом рассказали в пресс-службе суда во вторник, 20 апреля.

Кроме Шлякова, на скамье подсудимых находятся Сергей Онищенко, Александр Казарцев и Юрий Кузнецов. Последний, как отмечается, «обычно представлялся бывшим охранником Леонида Брежнева».

По данным следствия, Шляков в 2015 году предложил бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову помощь в назначении на пост губернатора Ярославской области. На эти цели Удалов предоставил ему с сообщниками сумму более чем 65 миллионов рублей.

На деле же, считает следствие, на этот процесс они повлиять не могли. Шляков свою вину не признал, его адвокат назвал генерала «случайной жертвой преступления».

Ранее сообщалось о том, что прокурор потребовал шесть лет колонии для Шлякова за мошенничество.

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