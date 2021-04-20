Москвич обманул банкомат, загрузив в него фальшивые купюры на 880 тысяч рублей

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Полиция задержала мужчину, который вносил в банкоматы фальшивые деньги. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанный мужчина нашел в интернете объявление, в котором предлагалась работа: внесение в банковские терминалы «сувенирных» купюр. За эту деятельность обещали вознаграждение в размере 30 процентов от внесенной суммы. Мужчина согласился на этот заработок, через какое-то время неизвестный курьер передал ему поддельные купюры.

— Ему (задержанному — прим. «ВМ») удалось загрузить 176 билетов в несколько банкоматов. В результате на счета неизвестных поступило 880 тысяч рублей. Через некоторое время курьер передал фигуранту 260 тысяч рублей наличными, которые тот потратил на собственные нужды, — рассказала Ирина Волк.

Мужчину вычислили благодаря записям с камер наблюдения и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция продолжает розыск авторов объявления.

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