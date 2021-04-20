Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвич обманул банкомат, загрузив в него фальшивые купюры на 880 тысяч рублей
Фото: www.pixabay.com

Москвич обманул банкомат, загрузив в него фальшивые купюры на 880 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Полиция задержала мужчину, который вносил в банкоматы фальшивые деньги. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанный мужчина нашел в интернете объявление, в котором предлагалась работа: внесение в банковские терминалы «сувенирных» купюр. За эту деятельность обещали вознаграждение в размере 30 процентов от внесенной суммы. Мужчина согласился на этот заработок, через какое-то время неизвестный курьер передал ему поддельные купюры.

— Ему (задержанному — прим. «ВМ») удалось загрузить 176 билетов в несколько банкоматов. В результате на счета неизвестных поступило 880 тысяч рублей. Через некоторое время курьер передал фигуранту 260 тысяч рублей наличными, которые тот потратил на собственные нужды, — рассказала Ирина Волк.

Мужчину вычислили благодаря записям с камер наблюдения и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция продолжает розыск авторов объявления.

Читайте также: Представитель «Волонтеров Победы» рассказала о мошеннической схеме обмана ветеранов

мошенничество с банкоматамибилеты «банка приколов»Ирина Волк
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Тайна великая есть: где в Москве признаются в любви

Илья Переседов
Илья Переседов

Не пускайте детей в рестораны, даже с родителями

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка — стервозная баба: как поставить ее на место

Все мнения
О проекте
Читайте нас в