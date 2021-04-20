«Вылезли волосы»: Садальский рассказал о похудении на 20 килограммов

Фото: sadalskij.livejournal.com

Актер и блогер Станислав Садальский рассказал об опыте похудения на 20 килограммов. По его словам, это было в конце 90-х годов, когда среди знаменитостей были популярны тайские таблетки для похудения.

— Были такие тайские таблетки, у меня вылезли волосы. Я действительно похудел на 20 килограммов, сменил гардероб, как только я перестал их пить, меня разнесло, одежду раздал. Надо худеть, — заявил артист на своем YouTube-канале и посоветовал подписчикам интервальное голодание.

Садальский уточнил, что отдал таблетки на экспертизу, позже выяснилось, что в них содержался наркотический препарат.

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