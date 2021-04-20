Усиленные рейды по проверке аттракционов начались в Московской области

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Власти Московской области инициировали усиленные проверки аттракционов в развлекательных и торговых центрах, а также парках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

— Подобные проверки проводятся более тщательно в период активной эксплуатации аттракционов. Первые рейды уже были проведены в преддверии летнего сезона. В результате эксперты выявили 52 нарушения, — рассказал глава ведомства Сергей Воскресенский.

Всего на территории области расположены свыше 460 аттракционов, из которых фактически эксплуатируются порядка 450, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Из этого числа, около 350 штук расположены в парках. Уточняется, что больше всего таких каруселей находятся в Химках, Домодедове, Орехове-Зуеве и Мытищах.

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