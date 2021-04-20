Росгосцирк рассказал о планах реконструкции цирков в регионах России

Глава Росгосцирка Сергей Беляков/ Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В регионах России планируют отремонтировать еще пять цирков с 2021 по 2024 год. Реконструкции проведут в Иркутске, Екатеринбурге, Волгограде, Воронеже и Твери, сообщил глава Росгосцирка Сергей Беляков РИА Новости.

Напомним, что в августе 2019 года Минкультуры поручило компании «Росгосцирк» разработать проект рассчитанной на пять лет дорожной карты по реконструкции цирков, входящих в ее структуру.

— Благодаря правительству РФ, благодаря непосредственно личному, чуткому и внимательному участию министра культуры Ольги Борисовны Любимовой с 2021 по 2024 год в России будет реконструировано дополнительно к тем циркам, которые уже у нас ремонтируются и стоят на капитальном ремонте или же на реконструкции, еще пять цирков, — уточнил глава.

Беляков также добавил, что на данный момент все цирки компании уже были открыты для посетителей после временного закрытия из-за эпидемиологической обстановки.

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