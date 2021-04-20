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Москвичи примут участие в отборочных соревнованиях WorldSkills Russia в Якутии
Фото: Pietra

Москвичи примут участие в отборочных соревнованиях WorldSkills Russia в Якутии

Марьяна Шевцова

Город

В Республике Саха (Якутия) стартовали отборочные соревнования для участия в финале IX национального чемпионата «Молодые профессионалы». Девять участников из Москвы поборются за победу в шести компетенциях: «Моделирование компьютерных игр», «Аддитивное производство», «Графический дизайн», «Разработка мобильных приложений», «Огранка ювелирных вставок» и «Ювелирное дело».

— Профессия ювелира всегда была очень востребована, исторически ювелирные украшения приравнивались к произведениям искусства. Уже не первый год отборочные соревнования по компетенциям «Огранка ювелирных вставок» и «Ювелирное дело» проходят в регионе, где эта отрасль имеет особое значение. Конкуренция будет серьезной. От представителей нашей сборной потребуются ювелирное мастерство и точность выполнения заданий во всех смыслах, но они к этому готовы и настроены только на победу, — отметила Елена Сумакова, и. о. начальника управления по развитию движения WorldSkills московского центра качества образования.

Всего на отборочных соревнованиях Москву представляют более 300 человек. Соревнования в этом году пройдут в 31 регионе России. Конкурсанты будут состязаться в 198 компетенциях. В Москве соревнования проходят с 6 апреля по 28 мая по 50 компетенциям WorldSkills на базе 17 столичных образовательных организаций.

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia — самое престижное и масштабное соревнование по профессиональному мастерству, которое проводится среди школьников и студентов в возрасте от 10 до 25 лет.

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