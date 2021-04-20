Профессор рассказала о пользе и вреде чеснока

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Мнение о том, что чеснок способен предотвращать большое количество заболеваний, может быть ошибочным. Об этом сообщила представитель Техасского технологического университета в Лаббоке Кристина Петерсон.

По ее словам, в одном зубчике растения содержатся четыре калории и множество питательных веществ, среди которых есть витамины B6 и С.

Кроме того, в чесноке можно обнаружить соединения на основе серы. Именно они придают продукту остроту.

Эксперт отметила, что чеснок способен устранять воспаления в организме и снижать показатели холестерина и сахара в крови. Однако добавки на основе чеснока употреблять не рекомендуется. Их следует использовать только после консультации с врачом.

Отмечается, что изучение свойства чеснока при борьбе с онкологией не принесло результатов. Тем не менее растение действительно способно взаимодействовать с некоторыми препаратами. Например, с разжижителями крови.

Те пациенты, которые принимают антикоагулянты, должны избегать употребления чеснока за семь дней до процедуры или операции.

Специалист подытожила, что чеснок может быть полезен в умеренных количествах, сообщает «МедикФорум».

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