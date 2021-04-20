Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Профессор рассказала о пользе и вреде чеснока
Фото: pixabay.com

Профессор рассказала о пользе и вреде чеснока

Полина Долганова

Общество

Мнение о том, что чеснок способен предотвращать большое количество заболеваний, может быть ошибочным. Об этом сообщила представитель Техасского технологического университета в Лаббоке Кристина Петерсон.

По ее словам, в одном зубчике растения содержатся четыре калории и множество питательных веществ, среди которых есть витамины B6 и С.

Кроме того, в чесноке можно обнаружить соединения на основе серы. Именно они придают продукту остроту.

Эксперт отметила, что чеснок способен устранять воспаления в организме и снижать показатели холестерина и сахара в крови. Однако добавки на основе чеснока употреблять не рекомендуется. Их следует использовать только после консультации с врачом.

Отмечается, что изучение свойства чеснока при борьбе с онкологией не принесло результатов. Тем не менее растение действительно способно взаимодействовать с некоторыми препаратами. Например, с разжижителями крови.

Те пациенты, которые принимают антикоагулянты, должны избегать употребления чеснока за семь дней до процедуры или операции.

Специалист подытожила, что чеснок может быть полезен в умеренных количествах, сообщает «МедикФорум».

Читайте также: Кулич шпинатом красен: готовим пасхальное блюдо дома по советам шеф-повара

Едачеснокпольза овощей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Елена Скуратова
Елена Скуратова

Самый надежный способ не испортить себе отдых

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Украина, Чехия, далее везде: хроники весеннего обострения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Все мнения
О проекте
Читайте нас в