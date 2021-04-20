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Максим Галкин обратился к друзьям Вячеслава Зайцева, которых обвиняют в мошенничестве
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Максим Галкин обратился к друзьям Вячеслава Зайцева, которых обвиняют в мошенничестве

Полина Долганова

Звезды

Максим Галкин прокомментировал взволновавшие поклонников видеоролики, на которых модельер Вячеслав Зайцев танцует в компании семьи Гарафутдиновых.

Галкин отметил, что не знает людей, которые запечатлены на видео, и он не может что-либо сказать об этой семье. Однако артист не отказался прокомментировать само содержание роликов.

— Эти ролики могут выглядеть нелепо, как насмешка над выдающимся человеком. Поэтому лучше, чтобы этих роликов не было, — заявил Галкин в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

В студию пришел и сам кутюрье Зайцев. По его словам, он поддерживает прекрасные отношения с Гарафутдиновыми и отлично знает эту семью.

Напомним, ранее в Сети разгорелись слухи по поводу взаимоотношений семьи Гарафутдиновых и Вячеслава Зайцева. По мнению многих поклонников модельера, эти люди могут просто втираться в доверие к пожилому кутюрье и пользоваться его влиянием и ресурсами.

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Максим ГалкинскандалВячеслав Зайцев
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