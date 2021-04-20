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Российский борец Шахиев выиграл чемпионат Европы
Фото: YouTube / WrestRusRu

Российский борец Шахиев выиграл чемпионат Европы

Полина Долганова

Спорт

Российский борец вольного стиля Загир Шахиев выиграл золото чемпионата Европы в весовой категории до 65 килограммов.

В финальной схватке 22-летний российский спортсмен победил поляка Кшиштофа Беньковского. Бронзу завоевали бойцы Али Рахимзаде из Азербайджана и Максим Сакулцан из Молдавии.

Ранее Шахиев занимал второе и третье места в чемпионатах России, а также выигрывал чемпионат по борьбе среди юношей в 2016 году.

Соревнования проходят в Польше с 19 до 25 апреля.

В прошлом году российская сборная заняла первое место в медальном зачете в Италии, завоевав 22 награды, 9 из которых были золотые.

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