Российский борец Шахиев выиграл чемпионат Европы

Фото: YouTube / WrestRusRu

Российский борец вольного стиля Загир Шахиев выиграл золото чемпионата Европы в весовой категории до 65 килограммов.

В финальной схватке 22-летний российский спортсмен победил поляка Кшиштофа Беньковского. Бронзу завоевали бойцы Али Рахимзаде из Азербайджана и Максим Сакулцан из Молдавии.

Ранее Шахиев занимал второе и третье места в чемпионатах России, а также выигрывал чемпионат по борьбе среди юношей в 2016 году.

Соревнования проходят в Польше с 19 до 25 апреля.

В прошлом году российская сборная заняла первое место в медальном зачете в Италии, завоевав 22 награды, 9 из которых были золотые.

Читайте также: Артемия Панарина признали второй звездой недели в НХЛ