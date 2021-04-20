ЦСКА обыграл «Авангард» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
Столичный хоккейный клуб ЦСКА победил омский «Авангард» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча прошла в Москве, 20 апреля, и завершилась со счетом 3:0.
В составе ЦСКА шайбы забросили Максим Шалунов, Антон Слепышев и Александр Попов. Шведский вратарь красно-синих Ларс Юханссон отразил все 20 бросков по своим воротам.
Таким образом, ЦСКА сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина. Третий матч пройдет в четверг, 22 апреля, в Балашихе.
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