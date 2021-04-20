Фото: instagram.com/wolfgangcerny

Австрийский актер Вольфганг Черни впервые стал отцом. Радостной новостью он поделился в своем Instagram.

Артиста в комментариях к публикации поздравили его коллеги по шоу «Ледниковый период» и другие звезды.

— Ничего себе! Ура, поздравляю вас! Папочка, — написала актриса театра и кино Ирина Пегова.

— Поздравляю! Счастья и света... — выразил свою радость хореограф и фигурист Илья Авербух.

Также звезду поздравили актриса Екатерина Шпица, ведущий Евгений Бороденко, актриса Светлана Ходченкова и фигурист Дмитрий Соловьев.

Для Вольфганга Черни и его жены Виктории это первый ребенок.

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