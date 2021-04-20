Турция ведет с Россией переговоры о покупке второго полка С-400

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Между Турцией и Россией продолжаются переговоры о покупке второго полка систем ПВО С-400. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник, 20 апреля.

— По поводу второго полка С-400: наши соответствующие ведомства, в том числе Минобороны, продолжают переговоры, — рассказал глава внешнеполитического ведомства страны.

Чавушоглу также раскритиковал позицию США относительно сделки с Россией по С-400. Говорить государству о том, «что и у кого покупать, — неправильно», считает политик, ведь «с прошлым руководством США Турция не могла купить даже пистолеты для охраны президента», сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Haberturk.

Поставки российских систем, которые вызвали кризис в турецко-американских отношениях, стартовали летом 2019 года. Америка требовала отказаться от сделок и приобрести произведенные в США комплексы Patriot. При этом Соединенные Штаты грозили задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в отношении Анкары. Турция отказалась уступать и продолжила закупку С-400. В ответ на это Америка ввела санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, ответственных за сделки.

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