Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по делу об изнасиловании ребенка

Фото: СК РФ

В Подмосковье следственные органы проводят проверку по факту сообщения СМИ о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней девочки.

Как сообщили в ведомстве, в эфире одного из федеральных телеканалов обсуждалась история жительницы Московской области. Отмечалось, что женщина ведет сомнительный образ жизни и ранее была лишена родительских прав в отношении сына и 16-летней дочери. Девочка была подвергнута насильственным действиям со стороны знакомых своей матери во время их сожительства с последней. Также была замечена критика в сторону работы органов опеки, которые, лишив мать родительских прав, передали несовершеннолетних детей бабушке, также ведущей подозрительный образ жизни.

— Следственными органами главного следственного управления СК России по Московской области по данному факту организована проверка, тщательно изучается информация, озвученная в СМИ, — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Отмечается, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить о ходе проведения проверки журналистской информации.

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