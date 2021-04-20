СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме под Нижним Новгородом

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщается во вторник, 20 апреля, на сайте ведомства.

Следственные органы квалифицировали действия неустановленных лиц по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время следователи работают на месте происшествия, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва газа в доме под Нижним Новгородом. Инцидент произошел в селе Маргуша Нижегородской области. Из-за взрыва обрушились четыре квартиры. Позже количество пострадавших увеличилось до семи человек. Прокуратура проводит проверку в связи с данным инцидентом.

Читайте также: Младенца спасли из-под завалов дома после взрыва газа в Нижегородской области