Младенца спасли из-под завалов дома после взрыва газа в Нижегородской области

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В Нижегородской области из-под завалов дома, где взорвался газ, живым вытащили грудного ребенка. Об этом сообщил в понедельник, 19 апреля, региональный Минздрав.

Уточняется, что четверых детей доставили в больницу, все из одной семьи. Девочку, которой 2,5 месяца, вытащили из-под завала. У нее ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины, ушиб грудной клетки. У мальчика 2,5 года — черепно-мозговая травма, еще один ребенок получил травму правого голеностопного сустава. Четвертый ребенок не получил никаких травм.

Сейчас рассматривается вопрос о транспортировке пострадавших в детскую областную больницу, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва газа в доме под Нижним Новгородом. Инцидент произошел в селе Маргуша Нижегородской области. Из-за взрыва обрушились четыре квартиры. Позже количество пострадавших увеличилось до семи человек. Прокуратура проводит проверку в связи с данным инцидентом.

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