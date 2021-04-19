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Семь человек пострадали при взрыве газа в доме под Нижним Новгородом
Из здания, в котором произошел взрыв, самостоятельно эвакуировался 31 человек / Фото: РЕН ТВ

Семь человек пострадали при взрыве газа в доме под Нижним Новгородом

Юлия Курганова

Происшествия

Семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в селе Маргуша в Нижегородской области. Инцидент случился вечером в понедельник, 19 апреля.

Из здания, в котором произошел взрыв, самостоятельно эвакуировался 31 человек. В настоящее время в доме продолжает гореть кровля, площадь возгорания составляет 900 квадратных метров.

Пострадавшим оказывают помощь врачи скорой помощи. Известно, что у двоих человек диагностированы переломы позвоночника, один получил ожог лица, правого плеча и черепно-мозговую травму. Также Минздрав региона сообщил о госпитализации четверых детей, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва газа в доме под Нижним Новгородом. Инцидент произошел в селе Маргуша Нижегородской области. Из-за взрыва обрушились четыре квартиры.

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