Пятеро детей на Кубани отравились угарным газом

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Пятеро детей на Кубани из-за неисправного газового оборудования в частном доме отравились угарным газом. Об этом сообщает главное управления МЧС РФ по Краснодарскому краю в среду, 30 марта.

Уточняется, что инцидент произошел поздно вечером 29 марта. Спасатели получили сообщение о случившемся в 20:20.

— В частном домовладении в результате неисправности газового оборудования произошло отравление угарным газом пятерых детей. Пострадавшие госпитализированы в ЦРБ Брюховецкого района, — уточнили в сообщении.

Следственный комитет начал проверку в связи с произошедшим. По данным следователей, отец детей ранее установил в доме газовый котел. Выясняются обстоятельства дела. По данным пресс-службы СК, состояние детей удовлетворительное, сообщает РИА Новости.

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