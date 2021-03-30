СК возбудил еще два уголовных дела после взрыва газа в Татарстане

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Дела о халатности и причинении тяжкого вреда здоровью возбуждены после взрыва газа и обрушения квартир в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Зеленодольске был введен режим ЧС после обрушения квартир 9-этажного жилого дома.

По словам начальника главного управления МЧС России по Татарстану Рафиса Хабибуллина, в городе было нарушено жизнеобеспечение населения.

Режим ЧС введен вплоть до завершения работ по восстановлению дома.

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